Apple AirPods Pro Spetial Audio Özelliği ile Güncellenecek
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Apple AirPods Pro Spetial Audio Özelliği ile Güncellenecek

Apple tarafından düzenlenmekte olan WWDC 2020 sırasında duyurulan yeni bir detaya göre AirPods Pro yeni bir yazılım güncellemesi alarak Spetial Audio özelliğine kavuşacak.

Apple AirPods Pro Spetial Audio Özelliği ile Güncellenecek
23.06.2020 15:55 | Son Güncelleme: 23.06.2020 15:58

Apple tarafından düzenlenmekte olan WWDC 2020 sırasında duyurulan yeni bir detaya göre AirPods Pro yeni bir yazılım güncellemesi alarak Spetial Audio özelliğine kavuşacak. Peki Apple AirPods Pro Spetial Audio özelliği ile birlikte kullanıcılara nasıl bir deneyim sunacak? İşte konu hakkında bilinen tüm detaylar!

Apple AirPods Pro Spetial Audio ile Neler Sunacak?

Apple tarafından Spetial Audio olarak adlandırılan bu yeni özellik, temel olarak 3D Ses teknolojisinin bir varyantı olarak karşımıza çıkıyor. Bu, kullanıcılara 3D Surround benzeri bir deneyim sunacak ve hangi cihazı kullandığınıza bağlı olarak ses deneyiminizi ilginç bir şekilde geliştirecek.

Örneğin bir şeyler izlerken başınızı eğerseniz ya da bir şeyler izlediğiniz iPad'inizi eğerseniz kulaklıklar bunu algılar ve ses ayarlarını bu hareket dahilinde düzenleyerek her zaman aynı deneyimi yaşamanıza olanak sunar. Bu noktada Spetial Audio özelliğinin başta filmler olmak üzere tüm multimedya içerikleri için heyecan verici bir deneyim sunacağı düşünülebilir.

Öte taraftan hem AirPods Pro hem de AirPods Nesil 2 için duyurulan cihazlar arası anlık geçiş özelliği de, Apple ekosistemini aktif bir şekilde kullananların işine yarayacak gibi gözüküyor. Örneğin iPhone'da bir şeyler dinliyorsanız ve ardından MacBook'ta bir video oynatırsanız kulaklıklar anlık ve hızlı bir geçişle MacBook'taki videoya geçiş yapar. Eğer bu sırada iPhone'da bir çağrı alırsanız ses buna geçiş yapacaktır.

Şu aşamada bu özelliklerin hangi yazılım güncellemesi ile sunulacağı ya da ne zaman kullanıcılara ulaşacağı bilinmiyor. Gelişmeler oldukça sizlere aktaracağız.

Not: 22 Haziran tarihinde başlayan ve çevrim içi olarak düzenlenen WWDC 2020 sırasında duyurusu yapılan iOS 14 hakkında bilgi almak için buraya, macOS Big Sur hakkında bilgi almak için buraya, iPadOS 14 hakkında bilgi almak için buraya ve watchOS 7 hakkında bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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