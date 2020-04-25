Apple 2021 için ARM İşlemcili MacBook Geliştiriyor Apple MacBook ürünlerinde Intel ve ADM işlemcilerini kullanıyordu. Açıklanan son bilgiye göre şirket, MacBook ürünleri için ARM tabanlı işlemcisini geliştiriyor.

Apple MacBook ürünlerinde Intel ve ADM işlemcilerini kullanıyordu. Açıklanan son bilgiye göre şirket, MacBook ürünleri için ARM tabanlı işlemcisini geliştiriyor. Düşük güç tüketimi, yüksek performansı ve hesaplı oluşuyla diğer işlemcilere kıyasla çok daha avantajlı görünen ARM tabanlı işlemcinin 12 çekirdekli olması bekleniyor. Performans ve enerji tasarrufu konularında avantaj sağlaması hedeflenen ARM işlemcisiyle Apple MacBook'ların 2021 yılında piyasaya çıkması bekleniyor.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. MacBook'lar için Yeni Çipleri Üretecek

Kaliforniya merkezli teknoloji devi Cupertino, gelecek iPhone'larda bulunan A14 işlemcisini baz alarak, Mac işlemcileri üzerine çalışıyor. Teknoloji uzmanlarına göre Apple, 2021 yılı içerisinde en azından bir MacBook ürününü kendi işlemcisiyle birlikte piyasaya sunmak için hazırlanıyor. Apple'ın iPhone ve iPad işlemcileri için iş ortağı olan Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.'nun MacBook'lar için yeni çipleri üreteceği söyleniyor. Apple ARM İşlemcili MacBook'lar ile Intel'e olan Bağımlılığından Kurtuluyor

Yeni çiplerin, Apple'ın gelecek olan iPhone'larda ve iPad Pro'larda kullandığı gibi 5-nanometer ölçülerinde olacağı söylenirken, konuyla ilgili Apple sözcüleri yorum yapmaktan kaçınıyor. Apple cihazlarının performansları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak istiyor gibi görünüyor. Rakiplerinden genellikle bir adım önde hareket eden Apple firması, bu hareketiyle rakipleriyle arayı açacak gibi duruyor.

Apple'ın bütün ürünlerinde benzer teknolojileri kullanması, şüphesiz ki firmanın ürünlerini daha kolay ve daha sık güncellemesine destek olacak. Aynı zamanda ürünlerinde kullandığı işlemcilerle ilgili Apple'ın Intel firmasına olan bağımlılığı da ortadan kalkmış olacak. Bu durumun Intel için uzun vadede negatif sonuçlar doğuracağı herkes tarafından tahmin ediliyor. Şimdiden çip üreticileri hisselerinde %2.2'lik bir düşüş yaşadıklarını belirtiyor.

İlk Mac işlemcilerin Firestorm kod isimli, yüksek performanslı sekiz çekirdeğe ve Icestorm olarak bilinen en az dört enerji tasarruflu çekirdeğe sahip olması bekleniyor. Apple firmasının gelecekte Macbook'larda kullanmak için 12 çekirdekli işlemciler üzerine çalıştığı söyleniyor.

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