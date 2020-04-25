Apple 2021 için ARM İşlemcili MacBook Geliştiriyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Teknoloji ›› Apple 2021 için ARM İşlemcili MacBook Geliştiriyor - Haber
Macbook, Apple, Intel, Mac, Teknoloji, Haber

Apple 2021 için ARM İşlemcili MacBook Geliştiriyor

Apple MacBook ürünlerinde Intel ve ADM işlemcilerini kullanıyordu. Açıklanan son bilgiye göre şirket, MacBook ürünleri için ARM tabanlı işlemcisini geliştiriyor.

25.04.2020 15:27 | Son Güncelleme: 25.04.2020 15:27
Apple 2021 için ARM İşlemcili MacBook Geliştiriyor

Apple MacBook ürünlerinde Intel ve ADM işlemcilerini kullanıyordu. Açıklanan son bilgiye göre şirket, MacBook ürünleri için ARM tabanlı işlemcisini geliştiriyor. Düşük güç tüketimi, yüksek performansı ve hesaplı oluşuyla diğer işlemcilere kıyasla çok daha avantajlı görünen ARM tabanlı işlemcinin 12 çekirdekli olması bekleniyor. Performans ve enerji tasarrufu konularında avantaj sağlaması hedeflenen ARM işlemcisiyle Apple MacBook'ların 2021 yılında piyasaya çıkması bekleniyor.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. MacBook'lar için Yeni Çipleri Üretecek

Kaliforniya merkezli teknoloji devi Cupertino, gelecek iPhone'larda bulunan A14 işlemcisini baz alarak, Mac işlemcileri üzerine çalışıyor. Teknoloji uzmanlarına göre Apple, 2021 yılı içerisinde en azından bir MacBook ürününü kendi işlemcisiyle birlikte piyasaya sunmak için hazırlanıyor. Apple'ın iPhone ve iPad işlemcileri için iş ortağı olan Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.'nun MacBook'lar için yeni çipleri üreteceği söyleniyor. Apple ARM İşlemcili MacBook'lar ile Intel'e olan Bağımlılığından Kurtuluyor

Yeni çiplerin, Apple'ın gelecek olan iPhone'larda ve iPad Pro'larda kullandığı gibi 5-nanometer ölçülerinde olacağı söylenirken, konuyla ilgili Apple sözcüleri yorum yapmaktan kaçınıyor. Apple cihazlarının performansları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak istiyor gibi görünüyor. Rakiplerinden genellikle bir adım önde hareket eden Apple firması, bu hareketiyle rakipleriyle arayı açacak gibi duruyor.

Apple'ın bütün ürünlerinde benzer teknolojileri kullanması, şüphesiz ki firmanın ürünlerini daha kolay ve daha sık güncellemesine destek olacak. Aynı zamanda ürünlerinde kullandığı işlemcilerle ilgili Apple'ın Intel firmasına olan bağımlılığı da ortadan kalkmış olacak. Bu durumun Intel için uzun vadede negatif sonuçlar doğuracağı herkes tarafından tahmin ediliyor. Şimdiden çip üreticileri hisselerinde %2.2'lik bir düşüş yaşadıklarını belirtiyor.

İlk Mac işlemcilerin Firestorm kod isimli, yüksek performanslı sekiz çekirdeğe ve Icestorm olarak bilinen en az dört enerji tasarruflu çekirdeğe sahip olması bekleniyor. Apple firmasının gelecekte Macbook'larda kullanmak için 12 çekirdekli işlemciler üzerine çalıştığı söyleniyor.

.

Kaynak: Tamindir

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Tokat'ta enteresan doğa olayı! Bakan bir daha baktı Haber
Tokat'ta enteresan doğa olayı! Bakan bir daha baktı
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu Haber
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu Haber
Vicdanları sızlatan ceza! Vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu: Silin bunu
Dün akşamdan beri sosyal medya yıkılıyor ama İmamoğlu hala suskun Haber
Dün akşamdan beri sosyal medya yıkılıyor ama İmamoğlu hala suskun
Belediye işçilerinin tabut şakası, paylaşım rekorları kırıyor Haber
Belediye işçilerinin tabut şakası, paylaşım rekorları kırıyor
Tartışma yaratan görüntü sonrası Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan İmamoğlu'na suç duyurusu Haber
Tartışma yaratan görüntü sonrası Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı'ndan İmamoğlu'na suç duyurusu
Herkesin gitmesini bekledikten sonra Türk bayrağını öpen şahsın görüntüleri büyük ilgi gördü
Herkesin gitmesini bekledikten sonra Türk bayrağını öpen şahsın görüntüleri büyük ilgi gördü
Arjantin'de isyan çıkan hapishanedeki bir mahkum çatıdan düştü
Arjantin'de isyan çıkan hapishanedeki bir mahkum çatıdan düştü
Seda Sayan, kendisinden 32 yaş küçük Alkan Dalgakıran'la aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı
Seda Sayan, kendisinden 32 yaş küçük Alkan Dalgakıran'la aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı
Öldü sanılıp kapısı kırılan 80'lik dede, Kur'an-ı Kerim okurken bulundu
Öldü sanılıp kapısı kırılan 80'lik dede, Kur'an-ı Kerim okurken bulundu
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la karantinada okey oynadı
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la karantinada okey oynadı
Amasya'da Ramazan ayı boyunca şebeke suyu için ücret alınmayacak
Amasya'da Ramazan ayı boyunca şebeke suyu için ücret alınmayacak
Gündeme bomba gibi düşen iddia: Kerem Bürsin ile Demet Özdemir aşk yaşamaya başladı
Gündeme bomba gibi düşen iddia: Kerem Bürsin ile Demet Özdemir aşk yaşamaya başladı
Gelibolu Adası, 22 hissedarın ortak kararıyla 15 milyon dolara satışa çıkartıldı
Gelibolu Adası, 22 hissedarın ortak kararıyla 15 milyon dolara satışa çıkartıldı
Alkollü grup, kendilerine havlayan 2 köpeği ve sahibini bıçakladı
Alkollü grup, kendilerine havlayan 2 köpeği ve sahibini bıçakladı
Michael Jordan'ın belgeseline benzer bir belgesel de Kobe Bryant için çekilecek
Michael Jordan'ın belgeseline benzer bir belgesel de Kobe Bryant için çekilecek
Feyenoord, Arsenal'in istediği Orkun Kökçü'nün satışına onay verdi
Feyenoord, Arsenal'in istediği Orkun Kökçü'nün satışına onay verdi
MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi
MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi
Bakan Kasapoğlu: Hepimiz için asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır
Bakan Kasapoğlu: Hepimiz için asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır
Hafter'den ramazanın ilk gününde Trablus'a roketli saldırı: 3 sivil öldü
Hafter'den ramazanın ilk gününde Trablus'a roketli saldırı: 3 sivil öldü
Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 24 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 109 artarak 2 bin 600'e yükseldi
Türkiye'deki salgında bir ilk! Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını aştı
Türkiye'deki salgında bir ilk! Günlük iyileşen hasta sayısı vaka sayısını aştı
İngiltere'de bakanların olası bir virüs salgınına karşı geçen yıl uyarıldığı ortaya çıktı
İngiltere'de bakanların olası bir virüs salgınına karşı geçen yıl uyarıldığı ortaya çıktı
Hong Kong basını, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un öldüğünü iddia etti
Hong Kong basını, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un öldüğünü iddia etti
Ünlü sunucu Trinny Woodall, canlı yayın yaparken sevgilisi çıplak halde yakalandı
Ünlü sunucu Trinny Woodall, canlı yayın yaparken sevgilisi çıplak halde yakalandı
Koronavirüsü yenen sunucu Burak Akkul, 17 kilo verdi
Koronavirüsü yenen sunucu Burak Akkul, 17 kilo verdi
Ramazan ekranlarının sevilen ismi Ömer Döngeloğlu'nun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Ramazan ekranlarının sevilen ismi Ömer Döngeloğlu'nun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Kevin Bua'nın babası Angel Bua, Beşiktaş'la görüştüklerini söyledi
Kevin Bua'nın babası Angel Bua, Beşiktaş'la görüştüklerini söyledi
Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı
Apartmandaki koronavirüs temizliği, 18 yıllık cinayeti ortaya çıkardı
Yol kapatıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı
Yol kapatıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Donald Trump Berat Albayrak Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Acun Ilıcalı Muazzez Abacı Rafet El Roman
Spor Falcao Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ivan Obradovic Anderson Talisca
Daha Fazla Karar Ramazan Futbolcu İngiltere
Şu an buradasınız: Apple 2021 için ARM İşlemcili MacBook Geliştiriyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.4.2020 15:47:44. #1.14#
title