APİKAM Lozan Antlaşması'nı iki etkinlikle anacak
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APİKAM Lozan Antlaşması'nı iki etkinlikle anacak

APİKAM Lozan Antlaşması'nı iki etkinlikle anacak
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APİKAM, Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusu olarak kabul edilen Lozan Antlaşması'nın 98'inci yıl dönümü nedeniyle anma etkinlikleri düzenleyecek.

APİKAM, Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusu olarak kabul edilen Lozan Antlaşması'nın 98'inci yıl dönümü nedeniyle anma etkinlikleri düzenleyecek. "Tam Bağımsızlık ve Lozan" sergisi APİKAM'da 28 Temmuz'da 17. 30'da açılacak. Tarihçi ve Yazar Sinan Meydan'ın söyleşisi ise aynı gün yine APİKAM'da 18. 00'de başlayacak.

Kent tarihi ve kültürüne ışık tutan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM), Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusu olarak kabul edilen Lozan Antlaşması'nın 98'inci yıl dönümünde söyleşi ve sergi düzenleyecek.

"Tam Bağımsızlık ve Lozan" adlı sergide, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından imzalanan ve hala yürürlükte olan tek barış antlaşması olma özelliğine sahip Lozan Antlaşması'nın tarihsel süreci ziyaretçiler ile paylaşılacak.

Sergi APİKAM'ın bahçesinde 17. 30'da açılacak. Aynı bahçe saat 18. 00'de ise küresel salgın kısıtlamaları nedeniyle bir süredir yapılamayan "Kent Söyleşileri", Tarihçi ve Yazar Sinan Meydan'ın söyleşisine ev sahipliği yapacak. Söyleşide antlaşmanın öncesi, sonrası ve tam bağımsızlık ülküsü için önemi konuşulacak.

Kaynak: Habermetre

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