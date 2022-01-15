Apex Legends'ın PS5 sürümü gözüktü

Güvenilir bir PlayStation güncelleme izleyicisi PlayStation Game Size'a göre PlayStation Network tabanında Apex Legends'in PS5 sürümü ortaya çıktı.

Apex Legends'e gelecek yeni güncelleme boyutunun 80 GB olduğunu bildiriliyor, ancak bu yanında yayınlanacak başka bir güncelleme içermiyor. Şu anda, PS5 ve Xbox Series X ve Series S sahipleri sırasıyla Apex Legends'in PS4 veya Xbox One sürümlerini oynamak zorundalar.

Respawn, Ağustos 2021'de Apex Legends için yeni nesil bir güncelleme yayınlamayı planladığını, ancak o zaman bir lansman penceresine bağlanmaya hazır olduğunu söyledi.

Apex Legends, PS5 ve Xbox Series X/S'de geriye dönük uyumluluk oynanabilirken, 1440p'ye kadar performans artışıyla yayıncı EA, 2020'de 2021 için "daha resmi geliştirmelerin planlandığını" ve bunun o zamandan beri ertelendiğini söyledi.

Apex Legends'in yeni nesil konsol güncellemesinin 2022 yılının ilk çeyreğinde çıkacağı bildirilmektedir.

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