Apex Legends'ın mobil sürümü duyuruldu! Beta testinin başlayacağı bölgeler belli oldu!
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Apex Legends'ın mobil sürümü duyuruldu! Beta testinin başlayacağı bölgeler belli oldu!

Apex Legends'ın mobil sürümü duyuruldu! Beta testinin başlayacağı bölgeler belli oldu!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Electronic Arts'ın popüler çevrimiçi oyunu Apex Legends, resmi olarak mobil cihazlar için duyuruldu. Mobil versiyonun beta testleri hangi bölgelerde başlayacak? Detaylar haberimizde!

Yayıncılığını Electronic Arts'ın, geliştiriciliğini ise Respawn Entertainment'ın yaptığı, Battle Royale oyunu Apex Legends oyun pazarında kendine saygın bir alan yarattı. Oyun geçtiğimiz günlerde açıklanan veriye göre 100 milyon oyuncu barajını aştı ve bu sayıya sadece PC ve konsol versiyonu oyunlarıyla ulaştı. EA, çıtayı biraz daha yukarı taşımak için önemli bir adıma imza atarak Apex Legends'ın mobil versiyonunu duyurdu.

APEX LEGENDS MOBILE GELİYOR

Electronic Arts, oyunun mobil cihazlara geleceğini resmi olarak açıkladı. Hatta analisti Daniel Ahmad'ın açıklamasına göre, oyun bu ayın sonlarında birkaç bölge için Android cihazlarda deneme sürecine geçecek.

Apex Legends mobile Hindistan ve Filipinler'de Android kullanıcıları ile beta testine başlayacak. Bu testler yıl boyunca daha fazla bölgeye ulaşacak ve iOS kullanıcıları için deerişime açılacak.

Oyunun mobil sürümü dokunmatik ekranlı cihazlar için optimize edilmiş bir şekilde sunulacak. Ancak, oyunun mobil versiyonunda cross-play desteği sunulmayacak. Electronic Arts tarafından, oyunun tam sürümü için şu an bir tarih belirtmedi.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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