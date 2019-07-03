Apex Legends'ın 2. Sezonuyla Gelen Sıralama Ligine Dair Her Şey

2019 yılında piyasaya sürülen Apex Legends, oyunseverlerin büyük bir bölümünden geçer not aldı. Geçtiğimiz günlerde birinci sezonunu tamamlayan hayatta kalma oyunu, ikinci sezonuna büyük yeniliklerle başlıyor. Yenilenmiş harita, yeni ödüller ve daha pek çok özelliğin geldiği oyunun ikinci sezonunda gelen en önemli özellik ise sıralama sistemi oldu.

Oyunseverlerin genelde "Rank Sistemi" olarak bildikleri bu sistem sayesinde Apex Legends oyuncuları, aldıkları puanlarla kendileri için uygun olan liglere girecekler. Bu liglerde kendilerine yakın puanlara sahip olan oyuncularla karşılaşacak olan oyuncular, yüksek performanslarıyla bir üst lige yükselebilecekler veya lig düşebilecekler. Oyuna biraz daha heyecan katacak olan bu özelliğe gelin daha yakından bakalım.

6 farklı ligin bulunacağı bu yeni sistemde son lig olan "Apex Predator" ligi haricinde oyuncular, 4 aşamalı alt liglerle rekabet edecekler. Örnek vermek gerekirse Bronze 1 seviyesine ulaşmış olan bir oyuncu, lig yükseldiği zaman Silver 4 liginden başlayacak. Puan toplamaya devam eden bir oyuncu, belirlenen puan limitini aştıktan sonra Silver 3 ligine yükselecek ve sistem bu şekilde devam edecek.

Bu sistemin dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi, seviyelere göre değişken ücretler ödeyecek olmaları. Elbette oyuncular, liglerine göre RP olarak adlandırılan oyun parası kazanacaklar ve bu paraları, sıralama maçlarına girmek için kullanabilecekler. Liglerin en alt seviyesi olan Bronze liginde ücretsiz olan maçlara girişler, Silver liginde 1 RP, Gold liginde 2 RP olarak belirlendi. Lig seviyesi arttıkça maça giriş ücreti de artıyor. Ayrıca oyuncular, bir oyunda maksimum 17 RP kazanabilecekler.

Bu sistemle ilgili olan bir diğer husus ise oyuncuların bu sisteme girebilmeleri için en az 10 seviye olmaları gerekmeleri. Tecrübesiz oyuncuların doğrudan bu sisteme girmesinin risklerini bilen geliştirici şirket, sisteme böyle bir alt limit koymuş durumda.

Apex Legends oyuncularının dikkat etmesi gereken bir başka konu ise cezalar. Elbette kazanılan maçlar ve lig atlamalarda ödülller kazanılacak ancak eğer bir oyuncu girdiği bir sıralama maçından vazgeçerse bu durum onun cezalandırılmasına neden olacak. Bu cezalar her seferinde artacak şekilde ayarlanmış durumda. Buna göre oyuncular, oyunu ilk terk edişlerinde 5 dakika yeni bir sıralama maçına giremeyecekler ve bu süre bir haftaya kadar uzayabilecek.

Apex Legends, ikinci sezonuyla da adından fazlasıyla söz ettireceğe benziyor. Peki sizin bu oyun hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Fikirleriniz bizimle paylaşabilirsiniz.