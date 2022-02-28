Aperture Desk Job Portal hayranları için ücretsiz bir deneyim sunuyor

Dün yapılan bir sürpriz ile Valve sevilen serilerinden biri için 3. bir oyun duyurmuş olmasa da hayranların en çok isteyebileceği ikinci şeyi duyurdu, bu evrenlerden birinde geçen bedava bir oyun: Aperture Desk Job.

Portal evreninde geçen bu kısa soluklu oyunda test odalarındaki bir kobay faresi olmaktan çıkıyor ve çalışma masasına bir görevli olarak oturuyoruz. Yeni kişilik çekirdeği Grady, Steam Deck'e benzer bir görüntüye bürünen masanızda otururken işinizdeki ilk gününüzde yapacağınız ürün testlerinde size destek olacak. Fragmanıyla Please Don't Touch Anything havası veren Aperture Desk Job bazı yürüme simülatörü elementleri de içeriyor. Steam Deck kontrolleri için bir demo niteliğinde olan oyunu bilgisayardan da oynamanız mümkün, fakat yalnızca gamepadi desteklediğini belirtelim.

Aperture Desk Job'a erişim 1 Mart'ta Steam sayfası üzerinden açılmış olacak.

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