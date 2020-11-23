Apartmanlarından üzerlerine şişe atılması nedeniyle çıkan kavgada yaralandılar
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Apartmanlarından üzerlerine şişe atılması nedeniyle çıkan kavgada yaralandılar

23.11.2020 02:35 | Son Güncelleme: 23.11.2020 02:38
Apartmanlarından üzerlerine şişe atılması nedeniyle çıkan kavgada yaralandılar

Afyonkarahisar'da oturdukları binadan şişe atılması nedeniyle çıkan kavgada bir çift yaralandı.

Afyonkarahisar'da oturdukları binadan şişe atılması nedeniyle çıkan kavgada bir çift yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kayadibi Mahallesi Atatürk Caddesi'nde oturan M.Z, eşi E.Z.'yi işe bırakmak için binadan dışarı çıktı. Bu esnada oturdukları binanın 6. katından üzerlerine cam şişe atıldı. Bunun üzerine evli çift ile Ş.B, İ.O, Ö.H.Ö ve E.E arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.B, İ.O, Ö.H.Ö ve E.E çifti darbetti. Ö.H.Ö bıçakla M.Z'yi elinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Burada gözaltına alınan Ş.B, İ.O, Ö.H.Ö ve E.E, olaya müdahale eden polis memuru Yusuf Kaya ve komiser Özgür Kaplan'a da saldırdı.

Olayda yaralanan karı koca Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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