Apartmanlar Yarışıyor sunucusu kimdir? Apartmanlar Yarışıyor sunucusu Ümit Kantarcılar kaç yaşında, nereli? Ümit Kantarcılar hayatı ve biyografisi!

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APARTMANLAR YARIŞIYOR SUNUCUSUÜMİT KANTARCILAR KİMDİR?

Doğum tarihi: 10 Ekim 1987

Kaç yaşında: 32 yaşında

Nereli: Antalya

Eğitim: Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Ümit İbrahim Kantarcılar (d. 10 Ekim 1987; Antalya, Türkiye), Türk dizi ve tiyatro oyuncusudur.

Ünlü oyuncu, 10 Ekim 1987 günü Antalya'da dünyaya geldi. Tiyatroya okul tiyatrosuyla başladı. Daha sonra Antalya Belediye Tiyatrosu'nda oyunlar oynadı. Antalya Belediye Tiyatrosu'nda midirfillik oyunuyla ödül aldı. 2005 yılında Müjdat Gezen konservatuvarına girdi. MGSM'deki eğitiminden sonra Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda oyunculuk yapmaya başladı. Kantarcılar 2014 yılında meslektaşı Gamze Topuz ile dünya evine girdi.

Gani Müjde'nin senaryosunu yazıp, yönetmenliğini yaptığı, Pis Yedili adlı gençlik ve komedi dizisinde, Ceyhun karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda Kızlar ve Anneleri adlı yarışma programının da sunuculuğunu yapmıştır.