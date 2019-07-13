Apartmanın sığınağında yangın

Esenyurt'ta bir apartmanın sığınağında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Namık Kemal Mahallesi 119 Sokak'taki 4 katlı binanın bodrum katında bulunan sığınakta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman nedeniyle binada ikamet edenler mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan bina sakinlerini kurtarırken, yangını söndürdü.

Yangında can kaybı yaşanmazken, sığınakta hasar oluştu.

Kaynak: AA