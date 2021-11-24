Apartmanın bodrumunda vurulan Ekin öldü, erkek arkadaşı aranıyor (2)- Yeniden

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'Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti' başlıklı haberimizi, kaynağından alınan bilgilerle yeniden servis ediyoruz...

Anıl ATAR- Gökhan KESKİNCİ/ADANA, - ADANA'da apartman bahçesinde yaralı bulunan Ekin Gökçe Yıldız (20), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olayın yaşandığı apartmandaki 2 kişiyi gözaltına alırken, cinayet şüphelisi olarak değerlendirilen erkek arkadaşı Ebubekir T.'nin yakalanması için de çalışma başlatıldı. Yıldız'ın annesi Nermin Yıldız, "Benim kızım daha 20 yaşındaydı. Kızımın katilinin bulunmasını ve gereken cezanın verilmesini istiyorum" dedi.

Anneanne Aysel Tezel ise, "Kurban Bayramı'na 5 gün kala torunumun eşini barışmak için çağırdılar, üzerinde hiçbir şey yoktu. Barışmaya gitti, öldürdüler. Sonra da arkadaşları olan Ebubekir T.'ye 'Sen bu kızla evlen, ortadan kaldır' demişler. O da torunumu öldürdü. Torunumun kızı 6 aylıkken, babasını öldürdüler. Şimdi de annesi gitti. Ortada kaldı çocuk" diye konuştu.