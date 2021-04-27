Apartmanın bahçesine uçan otomobil, bina duvarına çarparak dik durdu
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Apartmanın bahçesine uçan otomobil, bina duvarına çarparak dik durdu

Apartmanın bahçesine uçan otomobil, bina duvarına çarparak dik durdu
Demirören Haber Ajansı / Ayşenur YAMAN - Haberler | Güncel

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, rampadan inerken sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, istinat duvarından uçtu.

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, rampadan inerken sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, istinat duvarından uçtu. Apartmana çarpıp, dik duran araçtaki çift, yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Akçakoca ilçesi Osmaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Selçuk Uzunay yönetimindeki 34 VL 551 plakalı hafif ticari araç, rampadan inerken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yeşil alana girerek yol kenarında bulunan apartmanın istinat duvarından uçtu. Apartmana çarpıp, dik duran aracın sürücüsü Selçuk Uzunay ile eşi Havva Uzunay yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık görevliilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı çift ardından hastaneye kaldırdı. Araç, vinçle bulunduğu yerden kaldırıldı.


Apartmanın bahçesine uçan otomobil, bina duvarına çarparak dik durdu
Apartmanın bahçesine uçan otomobil, bina duvarına çarparak dik durdu
Apartmanın bahçesine uçan otomobil, bina duvarına çarparak dik durdu
Apartmanın bahçesine uçan otomobil, bina duvarına çarparak dik durdu
Apartmanın bahçesine uçan otomobil, bina duvarına çarparak dik durdu
Apartmanın bahçesine uçan otomobil, bina duvarına çarparak dik durdu
Apartmanın bahçesine uçan otomobil, bina duvarına çarparak dik durdu
Apartmanın bahçesine uçan otomobil, bina duvarına çarparak dik durdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayşenur YAMAN

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