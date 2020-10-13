Samsun'da bir kişi apartmana girip, tuvaletini yaptı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
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Samsun'da bir kişi apartmana girip, tuvaletini yaptı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

13.10.2020 13:47 | Son Güncelleme: 13.10.2020 14:13
Samsun'da bir kişi apartmana girip, tuvaletini yaptı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Samsun'un Bafra ilçesinde, bir kişinin girdiği apartmanda tuvaletini yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçeye bağlı Tabakhane Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir apartmanda yaşanan olayda kokudan rahatsız olan bina görevlisi, giriş katta bir kişinin tuvaletini yaptığını fark etti. Bina yöneticisi, güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

APARTMAN SAKİNLERİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Görüntülerde bir erkeğin binaya girerek tuvaletini yaptığı belirledi. Durumu polis ekiplerine bildiren bina sakinleri, kimliği belirsiz kişiden şikayetçi oldu. Görüntüleri inceleyen polisler, bu kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Samsun'da bir kişi apartmana girip, tuvaletini yaptı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Samsun'da bir kişi apartmana girip, tuvaletini yaptı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan AYDEMİR

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