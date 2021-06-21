Apartmana giren yılan korkuttu
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Apartmana giren yılan korkuttu

Apartmana giren yılan korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Amasya'da apartmana giren yılan, kat sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Amasya'da apartmana giren yılan, kat sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Olay, Amasya'nın Suluova ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 katlı binanın bodrum katına inen vatandaşlar koridorun ortasında yaklaşık yarım metre uzunluğundaki yılanı gördü. Vatandaşlar, panikle durumu binada oturan diğer vatandaşlara bildirirken, yılan depo olarak kullanılan bodrum katındaki sığınağa girdi.

Panikle evlerinden çıkan diğer vatandaşlar, itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Suluova Belediyesi itfaiye ekipleri, yılanı bulmak için binanın bodrum katında çalışma başlattı. Kısa sürede yılanı yakalayan Suluova Belediye itfaiye ekipleri daha sonra yılanı şehirden uzak bir noktada doğaya bıraktı. - AMASYA

Apartmana giren yılan korkuttu
Apartmana giren yılan korkuttu
Apartmana giren yılan korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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