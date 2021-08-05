Apartman otoparkında otomobil alev aldı; 8 kişi dumandan etkilendi
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Apartman otoparkında otomobil alev aldı; 8 kişi dumandan etkilendi

Apartman otoparkında otomobil alev aldı; 8 kişi dumandan etkilendi
Demirören Haber Ajansı / Atilla Atmaca - Haberler | Güncel

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, 5 katlı apartmanın altındaki kapalı otoparkta, Mustafa Karakurt'a ait otomobil alev aldı.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, 5 katlı apartmanın altındaki kapalı otoparkta, Mustafa Karakurt'a ait otomobil alev aldı. Binayı kaplayan dumandan 1'i itfaiye eri 8 kişi, etkilendi. 7 kişiye ambulanslarda müdahale edilirken, araç sahibinin oğlu Muhammet Karakurt ise hastaneye kaldırıldı. Alevler ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. 

Ereğli'nin Eti Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanda oturan Mustafa Karakurt'a ait 42 V 2903 plakalı otomobil, kapalı otoparkta saat 03.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yangını fark edenler, hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Karakurt'un oğlu Muhammet Karakurt, ekipler gelene kadar alevlere kendisi müdahale etmeye çalıştı. Yangında otomobil, kullanılamaz hale geldi. Dumanların binayı sarması üzerine üst katlarda mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerince merdivenle indirildi. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen 1'i itfaiye eri 7 kişiye ambulanslarda müdahale edildi. Aracı söndürmek için çabalarken dumandan etkilenip, yere yığılan Muhammet Karakurt ise Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Karakurt'un sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. 

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor. 

      


Apartman otoparkında otomobil alev aldı; 8 kişi dumandan etkilendi
Apartman otoparkında otomobil alev aldı; 8 kişi dumandan etkilendi
Apartman otoparkında otomobil alev aldı; 8 kişi dumandan etkilendi
Apartman otoparkında otomobil alev aldı; 8 kişi dumandan etkilendi
Apartman otoparkında otomobil alev aldı; 8 kişi dumandan etkilendi
Apartman otoparkında otomobil alev aldı; 8 kişi dumandan etkilendi
Apartman otoparkında otomobil alev aldı; 8 kişi dumandan etkilendi
Apartman otoparkında otomobil alev aldı; 8 kişi dumandan etkilendi
Apartman otoparkında otomobil alev aldı; 8 kişi dumandan etkilendi
Apartman otoparkında otomobil alev aldı; 8 kişi dumandan etkilendi
Apartman otoparkında otomobil alev aldı; 8 kişi dumandan etkilendi
Apartman otoparkında otomobil alev aldı; 8 kişi dumandan etkilendi
Apartman otoparkında otomobil alev aldı; 8 kişi dumandan etkilendi
Apartman otoparkında otomobil alev aldı; 8 kişi dumandan etkilendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atilla Atmaca

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