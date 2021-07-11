Apartman önünden motosikletin çalınması kamerada
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Apartman önünden motosikletin çalınması kamerada

Apartman önünden motosikletin çalınması kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da kimliği belirlenemeyen hırsızlık şüphelisinin apartman önünde bulunan klasik motosikleti çalması, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Konya'da kimliği belirlenemeyen hırsızlık şüphelisinin apartman önünde bulunan klasik motosikleti çalması, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, merkez Karatay ilçesi Kalenderhane Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ayvaz Karadurak'a ait motosiklet gece saatlerinde çalındı. Motosikletinin olmadığını gören Karadurak, kamera kayıtlarını inceledikten sonra durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, kimliği henüz belirlenemeyen şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, hırsızlık şüphelisinin motosikleti çıkartarak götürmesi yer alıyor.

Motosikletinin iki hafta önce çalındığını ifade eden Ayvaz Karadurak, "Hafta sonu çıkarıyordum ve biniyordum motoruma. Gece 22.30 sıralarında gelmiştim buraya. Sonra buraya park ettim ve kilitledim. Ondan sonra saat 23.24'te de buradan çalındı. Emniyete de şikayette bulundum. Sosyal medyada da her yerde yayıldı. Klasik motorumun bulunmasını istiyorum. Bulacağıma da inanıyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA

Apartman önünden motosikletin çalınması kamerada
Apartman önünden motosikletin çalınması kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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