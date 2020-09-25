Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü
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Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü

25.09.2020 12:57 | Son Güncelleme: 25.09.2020 13:45
Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü

Sivas'ta bir apartman görevlisinin küçük çocuğa şiddet uyguladığı anlar kameralara yansıdı. Olayın ardından şahıstan şikayetçi olan çocuğun babası, çocuğunun şiddet gördüğünü kendisine daha önce söylediğini fakat çocuğuna inanmadığını, görüntüleri izleyince emin olduğunu söyledi.

Sivas'ta apartman görevlisin asansöre tükürdüğü iddiası ile küçük çocuğu tokatladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Baba, karakola giderek apartman görevlisinden şikayetçi oldu.

İddiaya göre Seyrantepe Mahallesi'nde bulunun bir apartmanda yaşayan Büşra ve Raif Kebapçı çiftinin oğulları 7 yaşındaki Ege Şadi Kebapçı asansörde tükürdü. Tükürüğü gören apartman görevlisi U.K. küçük çocuğun boynuna vurdu. Apartman görevlisinin çocuğa fiziksel şiddet uyguladığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü

GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİNCE ŞAŞKINA DÖNDÜLER

Ege Şadi Kebapçı'nın ailesi olayı duydu ancak inanmadı. Daha sonra güvenlik kamerasını inceleyen aile şaşkına döndü. Küçük çocuğa şiddet uygulandığı anı gören Baba Raif Kabapçı, polis karakoluna giderek U.K.'dan şikayetçi oldu. Öte yandan apartman görevlisinin güvenlik kameralarının gözükmediği yerlerde de çocuklara fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı iddia etti.

ÇOCUĞUNA İNANMAMIŞ

Baba Raif Kebapçı, apartman görevlisinin çocuklara psikolojik şiddet de uyguladığını belirterek, "Bizim apartmanın görevlisi benim kendi çocuğumu darp etti. Bunu bana söyledi çocuğum ama ben inanmadım. Aradım görevliyi çocuğuma vurup vurmadığını sordum. Kendisi bana 'hayır' dedi. Daha sonra evi aradım şahitler var dediler. Kamera kayıtlarına baktığımda gerçekten vurduğunu gördüm. Daha öncesinde de yapmış aynı şeyleri ama kameranın olmadığı yerlerde yapmış. O yüzden ispatlayamadığımız için bir şey yapamadık. Bunda da kamera görüntülerini görünce diğerlerinden de emin olduk. Psikolojik olarak çocukları sürekli ağlatıyormuş. Bayağı sıkıntılı bir adam. Görüntüde benim çocuğum asansörde tükürmüş. Suçlu mu suçlu ama bunu gelip bize bildirmesi gerekiyordu. Biz çocuğumuza kendimiz gerekeni yapardık, uyarırdık, söylerdik. Ama kendisi direk tokatlıyor. Kendi kendine ceza dağıtıyor. Keza burada bu çocuk ne yaparsa yapsın senin vurmaya dokunmaya hakkın yok. Ama vatandaş kendi kendine çocukları dövüyor, tekmeliyor, ağlatıyor. Psikolojik şiddet uyguluyor. Şikayete geldim karakola, darp raporu alacağız. Gereken neyse yapılsın isterim" dedi.

Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü
Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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