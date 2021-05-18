Site sakinlerinin yabani ot sandığı bitkiler, Hint keneviri çıktı
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Site sakinlerinin yabani ot sandığı bitkiler, Hint keneviri çıktı

Site sakinlerinin yabani ot sandığı bitkiler, Hint keneviri çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik ekipleri, bir site etrafında yetiştirilen 4 bin 100 kök Hint keneviri ele geçirdi. Site sakinleri ise kenevirleri yabani ot sandıklarını ifade etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir siteye operasyon gerçekleştiren narkotik polisi, site etrafında yetiştirilen 4 bin 100 kök Hint keneviri ele geçirdi. Kenevirin kim ya da kimler tarafından ekildiğini tespit etmek için başlatılan çalışmalar sürüyor.

YABANİ OTA BENZETMİŞLER

Öte yandan apartman sakinleri, ele geçirilen kenevirlerin yabani ota benzediğini ve bu nedenle fark etmediklerini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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