Apartman dairesinde 130 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
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Apartman dairesinde 130 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Apartman dairesinde 130 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

ADANA'da narkotik polisinin bir eve düzenlediği operasyonda 130 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, H.D. (27) gözaltına alındı.

ADANA'da narkotik polisinin bir eve düzenlediği operasyonda 130 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, H.D. (27) gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yüksek miktarda uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Söz konusu daireye şafak vakti operasyon düzenleyen polis, H.D.'yi gözaltına aldı. Narkotik köpek 'Uzi' ile arama yapılan evde, valizlerin içerisinde 130 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. H.D., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Apartman dairesinde 130 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Apartman dairesinde 130 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Apartman dairesinde 130 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Apartman dairesinde 130 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar

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