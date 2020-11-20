Apartman çatısındaki köpeği görenler şaşkına döndü
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Apartman çatısındaki köpeği görenler şaşkına döndü

20.11.2020 16:55 | Son Güncelleme: 20.11.2020 17:03
Apartman çatısındaki köpeği görenler şaşkına döndü

Çankırı'da 5 katlı apartmanın çatısında mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çankırı'da 5 katlı apartmanın çatısında mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çankırı merkez Buğday Pazarı Mahallesi Zerafet Sokak'ta 5 katlı bir apartmanın çatısında bir köpek mahsur kaldı. Çatıya nasıl çıktığı bilinmeyen köpeği gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Belediye tarafından daha önce mühürlenen apartmana polis eşliğinde giren ekipler, köpeği çatıdan itfaiye merdiveni ile indirdi. Oldukça korktuğu görülen hayvan, tedavisi yapılmak üzere Çankırı Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi. - ÇANKIRI

Apartman çatısındaki köpeği görenler şaşkına döndü
Apartman çatısındaki köpeği görenler şaşkına döndü
Apartman çatısındaki köpeği görenler şaşkına döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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