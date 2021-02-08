Apart otel temizlikçisi kadına fuhuş yaptıran işletmeci tutuklandı
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Apart otel temizlikçisi kadına fuhuş yaptıran işletmeci tutuklandı

08.02.2021 12:45 | Son Güncelleme: 08.02.2021 12:48
Apart otel temizlikçisi kadına fuhuş yaptıran işletmeci tutuklandı

TRABZON'da apart otelde temizlikçi işçisi olarak çalışan G.İ.adlı kadına zorla fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan işletme sahibi B.G., tutuklandı.

TRABZON'da apart otelde temizlikçi işçisi olarak çalışan G.İ.adlı kadına zorla fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan işletme sahibi B.G., tutuklandı.

Olay, Pelitli Mahallesi'nde bir apart otelde meydana geldi. Bölgede devriye gezen jandarma ekipleri yaralama ihbarı üzerine apart otele giderek inceleme başlattı. Ekiplerce yapılan çalışmada; apart sahibi B.G'nin, temizlik işçisi olarak işyerinde çalışan G.İ.'ye konaklamak üzere gelen müşterilerle fuhuş yaptırdığı, bu nedenle aralarında yaşanan tartışmada tokat attığı öne sürüldü. Bunun üzerine ekipler işletmeci B.G.'yi gözaltına aldı. Şüpheli B.G., 'kasten yaralama', 'fuhuş için yer ve imkan sağlama ile aracılık etmek' suçlarından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih TURAN

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