AP'den uyarı: Önerilerimizi dikkate almazsanız uzun vadeli AB bütçesini geri çevireceğiz
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AP'den uyarı: Önerilerimizi dikkate almazsanız uzun vadeli AB bütçesini geri çevireceğiz

Fransa'nın Strasbourg şehrinde Avrupa Birliği ülkelerini uyaran Sassoli, Erasmus+ veya sınır güvenliği konusunda kesintiye gidilmemesi gerektiğini savundu.

12.02.2020 19:00 | Son Güncelleme: 12.02.2020 19:00
AP'den uyarı: Önerilerimizi dikkate almazsanız uzun vadeli AB bütçesini geri çevireceğiz

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, tartışmalara neden olan 2021-2027 (AB) bütçesinin beklentileri karşılamadığı taktirde geri çevireceklerini duyurdu. 'nın Strasbourg şehrinde Avrupa Birliği ülkelerini uyaran Sassoli, Erasmus+ veya sınır güvenliği konusunda kesintiye gidilmemesi gerektiğini savundu.


Sassoli, "Üye ülkeleri temsil eden Avrupa Birliği Konseyi ile anlaşma sağlanmasını istiyoruz ancak Avrupa Parlamentosu'nun tutumunu dikkate almazlar ise bizler Avrupa Birliği'nin uzun vadeli bütçe planını geri çevireceğiz. Zira Avrupalı vatandaşların hayatını doğrudan etkileyecek bir durum. Oldukça başarılı olan Erasmus+ programı veya sınır güvenliğine yönelik kesinti yapma düşüncesi bile kabul edilemez." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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