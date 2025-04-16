DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi. İstanbul'da bir özel hastanede tedaviye alınan Önder'in hayati riskinin olduğu belirtilirken, partiden yapılan açıklamada, "Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul'da tedavisi süren Önder'in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir." denildi. Peki, Aort anevrizması nedir? Aort anevrizması ölüm riski nedir?

SIRRI SÜREYYA ÖNDERTEDAVİ ALTINA ALINDI

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp krizi geçirdi. Aynı zamanda İmralı heyeti üyesi olan Önder, İstanbul'da hastaneyekaldırıldı.

Önder'in durumunun kritik olduğu belirtildi. DEM Parti'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmıştır. İstanbul'da tedavisi süren Önder'in sağlık durumu titizlikle takip edilmektedir. Gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir."

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmıştır. Tedavisi hastanede devam etmektedir."

2023 YILINDA MECLİS'TE RAHATSIZLANMIŞTI

Sırrı Süreyya Önder, 22 Aralık 2023 tarihinde Genel Kurul'daki birleşimi yönettiği sırada fenalaşınca hastaneye kaldırılmıştı. Önder, tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

AORT ANEVRİZMASI NEDİR?

Aort anevrizması, aortun normal boyutunun 1,5 katından daha fazla genişlemesidir. Tipik olarak, anevrizmanın diseke olması veya yırtılması dışında herhangi bir semptom görülmez; bu durum karın ve belde ani, şiddetli ağrıya neden olur. Etiyoloji aktif bir araştırma alanı olmaya devam etmektedir.

Aniden gelişen sırt ağrısı veya göğüs bölgesinde ağrı ile karakterize olan aort diseksiyonu; kalp krizi, çoklu organ yetmezliği ve hatta ölümle sonuçlanabilecek kadar ciddi sonuçlar doğurabilir.

Aort diseksiyonu vakalarının yaklaşık olarak %40'ı ani ölümle sonuçlanır. Geriye kalan %60'lık kesimin tedavi şansı, aort diseksiyonunun tipi, yaygınlığı ve hastaneye ne kadar hızlı getirildiğine bağlı olarak farklılık gösterir.