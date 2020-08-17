AÖL sonuçları açıklandı mı? AÖL Açıköğretim Lisesi sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sonuçları sorgulama ekranı! AÖL 2. dönem sonuçları sorgula!
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AÖL sonuçları açıklandı mı? AÖL Açıköğretim Lisesi sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sonuçları sorgulama ekranı! AÖL 2. dönem sonuçları sorgula!

AÖL sınav sonuçları için geri sayım sürerken öğrenciler AÖL sonuçları açıklandı mı? AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sonuçları sorgulama ekranı konularında detaylı araştırmalar yapıyor. Peki, AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sonuçları açıklandı mı? AÖL Açıköğretim Lisesi sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sonuçları sorgulama ekranı! AÖL 2. dönem sonuçları sorgula!
17.08.2020 12:09 | Son Güncelleme: 17.08.2020 12:24

AÖL sınavları 25-26 Temmuz tarihlerinde düzenlenmişti. Sınav sonuçlarının açıklamamsını bekleyen öğrenciler, AÖL sonuçları açıklandı mı? AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Peki, AÖL sonuçları açıklandı mı? İşte AÖL sonuçları sorgulama ekranı!

AÖL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖL sınav sonuçları henüz açıklanmadı. AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek.

AÖL sınav sonuçlar http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ adresinden öğrenci girişi yapılarak öğrenilecek. Öğrenciler T.C. kimlik numarası veya öğrenci numarası ile şifrelerini girerek açık lise sınav sonuçlarını görüntüleyecekler. Peki, AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçları 17 Ağustos'ta ilan edilecek. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri, kurumun resmi internet sitesi üzerinde bulunan öğrenci giriş ekranından öğrenilebilecek.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLMESİ

Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlaraİtiraz WEB sayfasına http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18 adresinden ulaşabilirsiniz.

Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacaktır.

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