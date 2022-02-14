AÖL sınavları ne zaman? 2022 AÖL sınavları online mı?

Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı

Nebati, tüketiciye fiyat takibinin yapılmasına fırsat verecek ve en uygun fiyatla ürün bulmasına katkı sağlayacak bir mobil uygulamanın 1 Mart'ta...