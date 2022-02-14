AÖL sınavları ne zaman? 2022 AÖL sınavları online mı?
Haberler.com - Gündem
- Güncelleme:
- Güncelleme:
AÖL öğrencileri 2022 AÖL sınavları hakkında detayları araştırıyor. Sınavların ne zaman olacağını merak eden öğrenciler AÖL sınavları online mı yüz yüze mi araştırıyor. Peki, 2022 AÖL sınavları online mı? AÖL sınavları ne zaman?
Açıköğretim Lisesi sınav dönemi yaklaşırken öğrenciler sınav dönemi hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki AÖL sınavları ne zaman? 2022 AÖL sınavları online mı? İşte, detaylar…
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
AÇIK ÖĞRETİM KURUMLARI 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM SINAVLARI 1 Mart saat 09:30/ 10 Mart saat 23:59 arası yapılacaktır.
2022 AÖL sınavları online mı?
Sınavlar (ÇEVRİM İÇİ) olarak yapılacaktır.
Haberler.com - Gündem