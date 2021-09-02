AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçlarına geri sayım...
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AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçlarına geri sayım...

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçlarına geri sayım...
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Açık Öğretim Lisesi üzerinden eğitim gören öğrenciler gözlerini AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtına çevirdi. Peki, AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Açık Lise AÖL ek sınav sonuçları sorgulama ekranı! AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL ek sınavları geçen pazar sona erdi. Sınavların ardından sonuç tarihi araştırılmaya başlandı. Her bir öğrencinin aklındaki soru ise "AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Açıköğretim Lisesi sonuçları ne zaman açıklanacak?"

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçlarına geri sayım devam ediyor. Süresi uzatılan Açık Lise ek ek sınavları 29 Ağustos 2021 itibarıyla sona erdi. Yurt genelinde binlerce öğrencinin katılım gösterdiği AÖL ek sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Öğrenciler 'AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı?' Sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte AÖL ek sınav sonuçları 2021 hakkında... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

AÖL EK SINAV NEDİR?

Ek sınavlar, her yıl 2+1 şeklinde 3 dönemde yapılan dönem sınavlar haricinde Bakanlık tarafından yapılan istisnai sınavlardır. Bu nedenle ek sınavlar her öğretim yılı başında açıklanan iş takviminde duyurulmaz ve dönemden sayılmaz.

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Açıköğretim Lisesi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında MEB'den bir açıklama gelmedi. Fakat bir önceki sınavlar 28 Temmuz'da son bulmuş sonuçlar 4 Ağustos'ta ilan edilmişti. Bu süre baz alındığında son sınavlar birlikte sonuçların 4 Eylül'de açıklanması bekleniyor.

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NEREDEN BAKILIR?

Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme, ders seçme ve sınav merkezi güncelleme, sınav giriş belgesi ile sonuçların yayımlanacağı tarihler ve sınav tarihleri Açık Öğretim Lisesi resmi WEB sitesinde yayınlanır.

AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri "http://aolweb.aol.meb.gov.tr" sitesi üzerinden erişime açılmaktadır. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve daha önce AÖL Müdürlüğü tarafından verilen AÖL öğrenci şifresi ve güvenlik koduyla sonuç sorgulaması yapabilmektedir. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmemektedir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

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AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçlarına geri sayım... - Haberler
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