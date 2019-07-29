AÖL ek sınav başvuru nasıl yapılır? AÖL ek sınav başvuru ücreti ne kadar?

Açık lise öğrencilerine mezun olmaları için ek sınav hakkı tanındı. Cuma günü AÖL 3. dönem sınavı sonuçları açıklandı. Bu sonuçlara göre mezun olamayanlara MEB tarafından verilen AÖL ek sınav başvuruları bugün başladı. AÖL sınav başvurusu için sınav ücreti yatırılıp sınav merkezi seçmeleri gerekiyor. Peki AÖL ek sınav başvurusu nasıl yapılır? Ek sınav ücreti ne kadar? AÖL ek sınav başvuru ne zaman sona eriyor?

AÖL EK SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bugün başlayan AÖL ek sınav başvurusu için anlaşmalı bankalardan ek sınav ücreti olan 30 TL'yi yatırması gerekiyor. Bankadan alınan dekont ile birlikte Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne müracat edilmesi ve öğrencilik durumlarını Ek Sınav için aktif hale getirmeleri ve ek listede bulunan sınav merkezlerinden birini seçmeleri gerekmektedir.

ANLAŞMALI BANKALAR: T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası

AÖL EK SINAV YAPILACAK SINAV MERKEZLERİ

AÖL EK SINAV TARİHİ: 31 AĞUSTOS - 1 EYLÜL 2019

AÖL MEZUNİYET ŞARTLARI



Açık lise öğrencilerinin mezun olmaları için sekiz dönemde 192 kredi almaları gerekiyor.

Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. Diplomanın alınması için çıkma belgesinin aslının geri verilmesi gerekmektedir.