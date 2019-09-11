AÖL ders seçme işlemleri başladı! Açık lise ders seçme nasıl yapılır?

11.09.2019 15:41

Açık Lise 2019-2020 ders seçme işlemleri başladı. MEB AÖL resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre; Açık Öğretim Lisesinde kayıt yenileyen veya İlk Kayıt yaptıran öğrencilerimizden öğrencilik durumu AKTİF olanlar için ders seçme işlemleri başladı. Öğrencilerin durumlarının aktif olabilmesi için ilk kayıt ücretini (30 TL) anlaşmalı bankalara yatırdıktan sonra ders seçme işlemini yapabilecektir. Peki, AÖL ders seçme işlemi nasıl yapılır? Nelere dikkat etmek gerekir?

AÖL DERS SEÇME NASIL YAPILIR?

2019-2020 Açık Lise eğitim öğretim dönemi için kayıt yenileyen veya İlk Kayıt yaptıran öğrenciler, sisteme giriş yaparak ders seçme yapabilecekler. Bunun için aşağıdaki bağlantıdan açılan sayfada T.C. kimlik numarası, şifre ve güvenlik kodunu girdikten sonra AÖL Öğrenci Bilgi Sistemi sayfası açılacak.

AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞİ

Öğrenci Bilgi Sistemi sayfasında sol bölümde bulunan Kayıt Yenileme ve Ders Seçimi kısmının altında olan Ders Seçme İşlemi seçeneğine tıklamanız gerekmektedir. Karşınıza çıkan sayfada ise dersleri yanlarındaki mavi butonu işaretleyerek seçmeniz gerekecektir. Sonrasında ise kaydet tuşuna tıklamanız gerekir.

Ders seçiminde ilk dikkat edilmesi gereken kredi sayısıdır. Toplamda 35 krediyi tamamlayana kadar kredi sayılarına bakarak ders seçimine devam edebilirsiniz.

Eğer isterseniz derslerin size otomatik olarak sistem tarafından atanmasını da sağlayabilirsiniz. Bunun için "otomatik ders atama" butonuna basmanız gerekmektedir.

Ders seçimi yaparken alt döneminizden başlayarak zorunlu derslerinizi ve ortak derslerinizi öncelikli olarak seçmeniz gerekmektedir. Seçilecek ders kalmadığı zamanlarda ise seçmeli dersler ile kredinizi tamamlayabilirsiniz. Toplamda 35 krediye kadar ders seçebileceğinizi unutmayınız.

Yeni kayıt yada kayıt yenilemesini yaptırıp dersini seçen öğrenciler seçmiş oldukları dersleri bir daha gözden geçirebilirler. (Yanlış ya da eksik ders seçmiş olabilirsiniz)