AÖL ders seçimi ne zaman? AÖL ders seçimi 2021 3. dönem kayıt yenileme son gün ne zaman?

Açık lisede eğitim gören binlerce kişi AÖL ders seçimi ne zaman diye aratılmaktadır. 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan açık lise kayıt yenileme işlemleri ertelenmişti. Yeni tarihler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulurken açık lise sınavlarının online olarak yapılacağı biliniyor. AÖL sınavları ne zaman, kayıt yenileme son gün ne zaman? AÖL ders seçimi ne zaman? AÖL ders seçimi 2021 3. dönem kayıt yenileme son gün ne zaman?

Açık lisede eğitim gören binlerce kişi AÖL ders seçimi ne zaman diye aratılmaktadır. 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan açık lise kayıt yenileme işlemleri ertelenmişti. Yeni tarihler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulurken açık lise sınavlarının online olarak yapılacağı biliniyor. AÖL sınavları ne zaman, kayıt yenileme son gün ne zaman? AÖL ders seçimi ne zaman? AÖL ders seçimi 2021 3. dönem kayıt yenileme son gün ne zaman? İşte detaylar haberimizde...

AÖL DERS SEÇİMİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada 2020-2021 eğitim öğretim yılı Açık Lise 3. dönem sınavlarının 03-07 Temmuz 2021 tarihleri arasında çevrimiçi yapılacağı belirtildi. İnternet üzerinden tamamlanacak sınavlar AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden düzenlenecek.

MEB'DEN AÖL KAYIT YENİLEME AÇIKLAMASI!

Milli Eğitim Bakanlığı ilk yayınladığı takvimde 3. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 26 Nisan'da başladığını duyurdu. Ülke genelinde 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında alınan tam kapanma kararı ile birlikte kayıtlara ara verilme kararı alındı. MEB'den yapılan açıklamada " İlk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri sokağa çıkma yasağının bittiği 17 Mayıs 2021'den 11 Haziran 2021'e kadar yapılabilecek. " ifadeleri yer aldı.

AÇIK LİSE (AÖL) KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2021

AÖL kayıt yenileme tarihleri belli oldu. AÖL 3. Dönem kayıt yenileme işlemleri 17 Mayıs-11 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak.

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrencilerden 2 Temmuz 2004 (dahil) ve öncesi doğum tarihliler kayıt yenileyebilecektir.

Açık Öğretim Lisesine yeni (ilk) kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerden sadece e-okuldan ilköğretim veya ortaokul mezunu bilgisi veya açık ortaokul mezunu olarak gelenlerin yeni (ilk) kaydı alınacaktır. (Öğrencinin e- okulda ilköğretim veya ortaokul bilgisi olup lise bilgisi de varsa yeni (ilk) kaydı alınmayacaktır.

Yeni (ilk) kayıt olan öğrencilerin, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri aracılığıyla kendilerine ait biyometrik fotoğraflarını sisteme taratmaları gerekmektedir.

Öğrencilerin Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine girerek adres bilgileri sekmesi altından adres ve telefon numaralarını güncellemeleri gerekmektedir.

Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinden Açık Öğretim Lisesine geçiş (nakil) yapacak öğrencilerden e- okulda bilgisi olan öğrenciler hariç olmak üzere, ilk kayıt evrağına göre sistemde tasdikname-öğrenim durum belgesi veya ilköğretim-ortaokul mezuniyet belgesi veya yurtdışı denklik belgesi taralı olmayanların geçişleri engellenecektir. Bu durumdaki öğrencilerin ilgili belgelerini sisteme tarattırmaları gerekmektedir. Belgeler sistemde ilgili alana tarandiktan sonra geçiş (nakil) işlemi yapılacaktır.