AÖF üç ders sınavı ne zaman, sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

Binlerce öğrencinin girdiği AÖF Bahar Dönemi final sınavlarının sonuçları açıklanmıştı. AÖF sonuçlarından sonra gözler yine AÖF resmi internet sayfasına çevrildi. Öğrencilerin mezun olabilmek için girebileceği üç ders sınav tarihlerinin belirlenip belirlenmediği merak ediliyor. Peki AÖF 3 ders sınavı 2019 ne zaman? Sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

2019 AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

AÖF 2018-2019 öğretim yılı üç ders sınavı, 27 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak.

AÖF'TEN 3 DERS SINAVI AÇIKLAMASI

AÖF'ten 3 ders sınavı hakkında önemli bir açıklama yapıldı. Eskişehir Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 3 ders sınavı tarihleri belirlendi. AÖF 3 ders sınavı nedir sorusunun cevabı ise şöyle açıklandı:

"Açıköğretim, iktisat ve işletme fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrencilere bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra tanınan üç ders sınav hakkı, açıköğretim, iktisat ve işletme fakülteleri üç ders sınav hakkı uygulama usul ve esaslarında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür."

2019 AÖF ÜÇ DERS SINAVI GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?

AÖF üç ders sınav giriş belgeleri daha yayınlanmadı. 2019 AÖF üç ders sınav giriş belgeleri yayınladığı zaman AÖF sitesinden öğrenci girişi yaparak sınav giriş belgenize ulaşabilirsiniz.