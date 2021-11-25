AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi?

AÖF güz dönemi ara sınav giriş belgelerinin Anadolu Üniversitesi tarafından erişime açılmasının ardından henüz sınava girecekleri bina ve salonları sorgulamayan adaylar AÖF sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır sorusuna yanıt aramaya başladı. 27-28 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan AÖF güz dönemi ara sınavları öncesinde adayların sınava girecekleri bina ve salonları öğrenmesi ve belgenin çıktısını alması gerekiyor. Peki AÖF güz dönemi ara sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır?

AÖF GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI!

AÖF güz dönemi ara sınav giriş yerleri açıklandı! 27-28 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan AÖF güz dönemi ara sınavları için sınav binaları ve salonlarını merak ediyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından sınav giriş yerlerini merak eden adaylar https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden sınav giriş yerlerini sorgulayabilecek.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

2021-2022 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Güz Dönemi başlama ve bitiş tarihleri 27 Eylül 2021-7 Ocak 2022 olarak belirlendi. Kayıt yaptıran ya da kayıt yenilemesini tamamlayan öğrenciler için güz dönemi ara sınavları 27-28 Kasım 2021 tarihinde, güze dönemi dönem sonu sınavları ise 8-9 Ocak 2022 tarihinde yapılacak.

AÖF SINAVLARI ONLİNE MI YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

AÖF sınavları geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle online olarak gerçekleşmişti. Ancak 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz dönemi ara sınavlarının online mı yoksa yüz yüze mi olduğuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Konuyla ilgili gelişmeler yaşandığında haberimizde bulabilirsiniz.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet