AÖF sınav soruları ve cevapları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

17.12.2019 13:47 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:57

Açık Öğretim Fakültesi vize sınav soruları ve cevapları açıklandı! Açıktan lisans eğitimi almak isteyen binlerce vatandaşın girdiği AÖF ara sınavı 14 - 15 Aralık'ta yapıldı. Sınav sonrası AÖF dönem sonu sınavı ne zaman, 2020 AÖF sınavları ne zaman yapılacak araştırılıyor. AÖF sınav takvimi...

AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav soruları ve ceavapları da sistem üzerinden sınava giren adayların erişimine açıldı. AÖF ara sınav sonucu ne zaman açıklanacak sorusu da merak konusu oldu. Genellikle sınavdan 15 gün sonra açıklanan AÖF sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor.

AÖF sınav soruları ve cevapları...

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

Güz dönemi ara sınavı 14-15 Aralık 2019 tarihinde yapıldı. Dönem sonu sınavı ise 18 - 19 Ocak 2020 tarihleri arasında uygulanacak.

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2020

Açık Öğretim Fakültesi kayıt yenileme işlemleri 16 - 20 Eylül tarihleri arasında yapıldı. Ancak 2020 yılına dair herhangi bir tarih belirlenmese de aynı dönemlerde olması bekleniyor.