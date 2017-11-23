AÖF geçmiş çıkmış sorular cevapları (açıköğretim vize sınav soruları)

AÖF çıkmış sorulara ve cevaplarına nasıl ulaşılacağı binlerce açıköğretim fakültesi öğrencisi tarafından merak konusu oldu. 2013-2014-2015-2016 AÖF güz dönemi, vize sınavlarında geçmişte çıkmış soruların cevapları haberimizde sizler için paylaştık. AÖF sınavına hazırlanmayan adaylar son günlerinde geçmişte çıkmış olan AÖF sorularını çözerek sınava giriyorlar. 2017 güz dönemi AÖF sınav giriş belgeleri yayınladı. AÖF sınavına girecek adaylar, AÖF'nin https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim resmi sitesinden ulaşabilirler. Bir yandan AÖF çıkmış sorularını çözerek hazırlıklarını sürdüren öğrenciler bir yandan da sınav yerleri için Anadolu Üniversitesi'nin resmi sayfasını ziyaret ediyor. İşte AÖF çıkmış sorular ve detayları hakkında ayrıntılar... Kasım ayının son haftası yapılacak olan AÖF sınavlarına ilişkin detaylar belli olmaya başladı.

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AÖF ÇIKMIŞ SORULAR

AÖF sınav soruları ve cevaplarını sizler için hazırladık. 25-26 Kasım tarihlerinde AÖF sınavları gerçekleştirilecek. Öğrenciler ise sınav öncesinde çıkmış soruları inceleyebilecekler. İşte 2017 yılı dahil AÖF çıkmış soruları Yukarıdaki linke tıklayarak AÖF önceki sınavlarda çıkmış soruları görebilir ve sınav hazırlıklarınızda çıkmış sorulardan faydalanabilirsiniz.