AÖF final sınavları ne zaman? 2020-2021 AÖF sınav takvimi nedir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

AÖF final sınavları ne zaman? 2020-2021 AÖF sınav takvimi nedir?

25.12.2020 20:24 | Son Güncelleme: 25.12.2020 20:28
AÖF final sınavları ne zaman? 2020-2021 AÖF sınav takvimi nedir?

2020-2021 eğitim dönemi AÖF final sınavlarının ne zaman yapılacağı, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin merak ettiği konular arasında yer almaya başladı. Peki, AÖF final sınavları ne zaman? 2020-2021 AÖF sınav takvimi nedir?

2020-2021 eğitim dönemi AÖF final sınavlarının ne zaman yapılacağı, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin merak ettiği konular arasında yer almaya başladı. Peki, AÖF final sınavları ne zaman? 2020-2021 AÖF sınav takvimi nedir? İşte detaylar haberimizde...

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF sınav takviminde yer alan bilgilere göre; 2020-2021 Yılı Güz Dönemi Dönem Sonu Final Sınavı 16-17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç) Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,

İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,

Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.

BAŞARI NOTU NEDİR, NASIL HESAPLANIYOR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarının 9.maddesinde "(Değişik:Senato?3/1/2017?1/10; Değişik: Senato?18/9/2018?7/4; Değişik: Senato?27/11/2019?15/13; Değişik: Senato?11/3/2020?2/7) Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır. "Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar dersleri, uygulama dersleri ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 35'tir…" denilmektedir.

Not: 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminden itibaren geçerli olacak şekilde "Başarı Notu" alt sınır değeri 35 olup Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde harf notları, dersin alındığı ilgili dönemdeki Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenmektedir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç Fahrettin Koca Mustafa Şentop Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Coşkun Sabah Merve Dizdar Kenan İmirzalıoğlu Farah Zeynep Abdullah
Spor Mustafa Er Arda Turan Ersun Yanal Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kız Hisarcık İngiltere Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AÖF final sınavları ne zaman? 2020-2021 AÖF sınav takvimi nedir? | Haberler.com
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 20:30:06. #1.15#
title