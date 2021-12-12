AÖF final sınavı ne zaman? 2021-22 AÖF final sınavları ne zaman, online mı, yüz yüze mi? sorularının yanıtı merak ediliyor. AÖF sınavlarının ne zaman yapılacağı, açıköğretimde üniversite öğrenimlerine devam eden öğrenciler tarafından takip ediliyor. Ara sınavlarda istedikleri başarıyı elde edemeyenler, final sınavlarına hazırlanmaya başladı. Üniversitenin akademik takviminde yer alan bilgilere göre AÖF final sınavları ocak ayında gerçekleşecek. AÖF dönem sonu sınavları ne zaman? İşte, o konuyla ilgili bilgiler.

AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri vize sınavları sonuçları geçtiğimiz hafta açıklanmıştı. Yüz yüze ya da online yapılacağı henüz açıklanmaya final sınavlarının tarihi de belli oldu. Takvime göre AÖF dönem sonu final sınavları 08-09 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşecek.

NASIL SINIF GEÇİLİR?

Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,

İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,

Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.

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