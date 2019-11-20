Anüs kanseri nedir? Belirtileri ne şekilde ortaya çıkar?

20.11.2019 16:49 | Son Güncelleme: 20.11.2019 16:49

Anüs bağırsakların dışa açıldığı dışkılamanın yapıldığı organ. Halk arasında makat olarak adlandırılıyor. Aslında anüs çok karmaşık sinir ve kas yapılarından oluşan oldukça fonksiyonel bir organ.



Anüs kanserine neden olan faktörlerin başında rahim ağzı kanserinin de en büyük sorumlusu olan human papillomavirus (HPV) virüsü geliyor. Aktif haldeki HPV virüsü anüs ve çevresinde siğil şeklinde ortaya çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'ne (Centers for Disease Control and Prevention) göre anüs kanseri vakalarının yüzde 91'i HPV kaynaklı. Euronews.com'da Görüntüle