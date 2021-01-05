Bu görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu! Belediye başkanı canlı yayında uygunsuz yakalandı
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Bu görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu! Belediye başkanı canlı yayında uygunsuz yakalandı

05.01.2021 20:31 | Son Güncelleme: 05.01.2021 21:17

Belçika'nın Antwep kenti Belediye Başkanı Bart de Wever, Radio 2 adlı kuruluşa verdiği röportaj sırasında iç çamaşırları ile görüntülendi. Söz konusu görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.

Belçika'nın Antwep kenti Belediye Başkanı Bart de Wever, bugün sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Wever, yerel radyo kanallarından Radio 2'ye verdiği online röportaj sırasında talihsiz bir kaza yaşadı. Wever, telefonunun kamerasıyla kendisini kaydederken, arkasında bulunan aynayı fark etmeyince ortaya komik görüntüler çıktı.

Bu görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu! Belediye başkanı canlı yayında uygunsuz yakalandı

İÇ ÇAMAŞIRLARIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Wever'ın üstünde gömlek olduğu ancak altında iç çamaşırıyla masanın önünde bulunan sandalyede oturduğu görüldü. Sosyal medya kullanıcıları, "En azından çıplak değildi" yorumunu yaptı.

Bu görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu! Belediye başkanı canlı yayında uygunsuz yakalandı
Bu görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu! Belediye başkanı canlı yayında uygunsuz yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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