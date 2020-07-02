AnTuTu En İyi Telefonlar (Haziran 2020)
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AnTuTu En İyi Telefonlar (Haziran 2020)

AnTuTu, Haziran ayının en iyi performanslı Android telefonları listesini paylaştı.

AnTuTu En İyi Telefonlar (Haziran 2020)
02.07.2020 18:39 | Son Güncelleme: 02.07.2020 19:36

AnTuTu, Haziran ayının en iyi performanslı Android telefonları listesini paylaştı. Arka planda toplanan istatistiklere dayanarak hazırlanan listede amiral gemisi akıllı telefonları ayrı orta seviye telefonları ayrı olarak görüyoruz. Akıllı telefonların AnTuTu puanına önem verenler için, Haziran 2020'nin en iyi Android telefonları haberimizde.

Popüler kıyaslama platformu AnTuTu, her ay en iyi Android telefonlar listesini paylaşıyor. AnTuTu puanı kimi kullanıcılar yeni bir akıllı telefon satın alma, telefon değiştirme sebebi. Çinli yazılım karşılaştırma aracının 1 Haziran - 30 Haziran 2020 arasında toplanan verilere dayanarak hazırladığı en güçlü 10 Android telefon listesi iki bölümden oluşuyor. Fiyatları 10.000 TL'ye varan/aşan amiral gemisi yani üst seviye telefonlar ile fiyatları biraz daha uygun olan ancak performanstan da ödün vermeyen diğer bir deyişle fiyat-performans telefonları ayrı olarak listeleniyor.

AnTuTu - Haziran Ayının En İyi Amiral Gemisi Telefonları

Amiral gemisi telefonu performans sıralamasında, OPPO Find X2 Pro, 608049 puanla hala liderliğini sürdürüyor. Find X2 Pro'yu mi 10 Pro, Find X2, OPPO Ace2, iQOO Neo3, Redmi K30 Pro, Realme X50 Pro (oyuncu sürümü), iQOO 3, Meizu 17 Pro ve OnePlus 8 Pro takip ediyor. Bu listeden Qualcomm Snapdragon 865 mobil platformunun amiral gemisi modellerin performans sıralamasında mutlak söz sahibi olduğu görülebiliyor.

AnTuTu - Haziran Ayının En İyi Orta Seviye Telefonları

Orta seviye akıllı telefon performans sıralamasında, MediaTek Dimensity 820 5G işlemciden güç alan Redmi 10X Pro, 402092 puanla ilk sırada yer alıyor. Redmi X10 Pro'yu OPPO Reno3, Redmi 10X, Honor 30, nova7 Pro, Huawei Nova7, Honor 30S, Huawei Nova7 SE ve Reno4 Pro takip ediyor. Bu listeden de görüleceği üzere, bu fiyat segmentinde Dimensity 820, Dimensity 1000L, Kirin 985, Kirin 820 ve Snapdragon 765G neredeyse aynı performans seviyesine sahip.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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