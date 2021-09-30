İSTANBUL (Snob Magazin) - "Troy the Odeyssey, Here's Johnny, The Incision ve Muzo Sitcom" filmlerinin söz yazarı ve yönetmeni Tekin Girgin, geçtiğimiz hafta İstanbul'u geldi. Genç yaşta Ağrı'dan yola çıkarak Hollywood'un yolunu tutan başarılı yönetmen Los Angelas'ta bir çok filmin yönetmenliğini ve yazarını yaptı.

MÜJDEYİ VERDİ

Tekin Girgin, önceki gün Van Kahvalı Salonu'nda Fatih Sarp'ın hazırladığı kayvaltıyı yaptı. Kahvaltı sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Önümüzdeki yıl Antonio Banderas ile Türkiye'de çekilecek bir sinema filmi için yönetmen koltuğuna oturacak olan Girgin, "Türk oyuncularından ise Kenan İmirzalıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ'u çok beğeniyorum" dedi.

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