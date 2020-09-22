Antoine Arnault kimdir? Antoine Arnault kaç yaşında? Antoine Arnault mesleği nedir? Antoine Arnault boy ve kilosu nedir?
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Antoine Arnault kimdir? Antoine Arnault kaç yaşında? Antoine Arnault mesleği nedir? Antoine Arnault boy ve kilosu nedir?

Berluti CEO'su ve Loro Piana başkanı Antoine Arnault kimdir? Antoine Arnault instagram hesabı nedir? Antoine Arnault boy ve kilosu nedir? Antoine Arnault kariyeri nedir? Antoine Arnault evli mi?

Antoine Arnault kimdir? Antoine Arnault kaç yaşında? Antoine Arnault mesleği nedir? Antoine Arnault boy ve kilosu nedir?
22.09.2020 16:38 | Son Güncelleme: 22.09.2020 16:42

4 Haziran 1977 tarihinde dünyaya gelen Antoine Arnault kimdir? Antoine Arnault mesleği nedir? Antoine Arnault boy ve kilosu nedir? Antoine Arnault evli mi?

ANTOINE ARNAULT KİMDİR?

Antoine Arnault Roubaix şehrinde 4 Haziran 1977 yılında doğdu. 2011 yılında yılından beri Natalia Vodianova birlikte olan başarılı işinsanı, kariyerinde birçok başarıya imza attı.

ANTOINE ARNAULT KARİYERİ NEDİR?

Arnault, kariyerine Louis Vuitton'un reklam bölümünde başladı. 2005 yılında yönetim kuruluna aday gösterildi ve 2007 yılında iletişim müdürü oldu.

Siyasi figürler (Mikhail Gorbachev), profesyonel sporcular (Muhammad Ali, Zinedine Zidane) ve ünlüleri (Sean Connery, Francis Ford Coppola, Keith Richards) içeren "Temel Değerler" kampanyasını 2012'de yarattı.

2008'de, önemli bir Fransız günlük dergisi olan Les Echos'un yayın bağımsızlık komitesine aday gösterildive 2009'da Genç Küresel Liderler listesinde yer aldı.

2011 yılında, Arnault, amacı grubun uzmanlığı hakkında bilgi vermek olan LVMH "Özel Günleri" ni başlattı. 2013 yılında bu girişimi tekrarladı ve halka açık atölye sayısını ikiye katlayarak toplamı 42'ye çıkardı. Amaç, teknik bilginin yetenekli ustalardan bir sonraki yetenekli nesile sürekli olarak aktarıldığını göstermektir.

2011'den beri Berluti'nin CEO'sudur ve California, Dubai ve New York City'deki mağazaların açılması yoluyla bu LVMH markasını geliştirmek için çalışmıştır.

ANTOINE ARNAULT EVLİ Mİ?

Anne Dewavrin, Antoine Arnault'un ilk eşidir. Ünlü işinsanı ikinci evliliğini Moda dünyasının 'supernova' lakaplı Rus model Natalia Vodianova ile yaptı.

Kaynak: Haberler.com

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