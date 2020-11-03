Antisemitizm nedir? Antisemit ne demek?

Antisemitizm, ABD başkan adayı Joe Biden'ın açıklamalarının ardından yeniden gündeme geldi. Peki, tarihte pek çok farklı türü olduğu ve çokça rastlanılan bir olay olduğu ifade edilen Antisemitizm nedir? Antisemit ne demek?

Antisemitizm, gündeme sık sık gelen tanımlardan biridir. Bazı taraflar tarafından yanlış şekilde kullanılması sebebiyle pek çok soruna da yol açan kelime aslında ne demek? Antisemit ne demek?

ANTİSEMİTİZM NEDİR?

Antisemitizm, anti-semitizm veya anti-Semitizm olarak da isimlendirilir. Yahudi ulusuna, kültürüne ve dinine karşı duyulan düşmanlık, önyargı veya ayrımcılık anlamına gelmektedir.

Etimolojisi incelendiği zaman ise antisemitizmin tüm Sami halklarına yönelik olabileceğini ima edilmektedir. Ancak terim ortaya çıkışından itibaren sadece Yahudilere yönelik saldırganlığı belirtmek için kullanılmıştır.

Antisemitizm, Yahudi bireylere karşı gösterilen münferit nefret ve ayrımcılıktan kalabalık grupların, hatta polis ve askerin tüm bir Yahudi cemaatine yönelik örgütlü saldırılarına kadar geniş bir yelpazede meydana gelebilir. Bu baskının en aşırı örnekleri arasında, 1096'daki Birinci Haçlı Seferi, İspanyol Engizisyonu, Yahudilerin 1290'da İngiltere'den, 1492'de İspanya'dan ve 1497'de Portekiz'den kovulmaları, çeşitli pogromlar ve Nazi Almanyası'nın gerçekleştirdiği Holokost (Yahudi Soykırımı) gösterilebilir.

ANTİSEMİT TÜRLERİ NELERDİR?

Katolik tarihçi Edward Flanner dört farklı antisemitizm türü belirlemiştir:

Cicero ve Charles Lindbergh'i örnek gösterdiği, siyasi ve ekonomik antisemitizm;

Anti-Yahudilik olarak da bilinen, teolojik veya dini antisemitizm;

Açgözlülük ve kibir gibi belirli özelliklere sahip oldukları iddiası ve kaşrut ve şabat gibi gelenekleri uyguladıkları için Yahudilere saldıran Voltaire ve diğer Aydınlanma dönemi düşünürlerini örnek gösterdiği, milliyetçi antisemitizm;

Holokost (Yahudi Soykırımı) sırasında naziler tarafından uygulandığı haliyle, ırkçı antisemitizm.

Ayrıca, 1990'lardan bu yana bazı yazarlar yeni bir antisemitizm türü belirlediklerini iddia etmektedirler; aşırı sol, aşırı sağ ve radikal İslamcı kesimlerden gelen bu antisemitizm, Siyonizm ve İsrail Devleti'nde bir Yahudi vatanı karşıtlığına odaklanmakta ve alışılmış antisemitizm motiflerini kullanabilmektedir. Kavramın savunucuları, Siyonizm karşıtlığı, Amerikan karşıtlığı, küreselleşme karşıtlığı, üçüncü dünyacılık ve İsrail'in kötü gösterilmesi ya da davranışlarına yönelik çifte standartların antisemitizm ile ilişkilendirilebileceğini ya da üstü örtülü antisemitizm oluşturabileceğini öne sürmektedir. Karşıtları ise, kavram ile Siyonizm karşıtlığının antisemitizm ile birleştirildiğini, İsrail'e yönelik meşru eleştirilerin çok dar bir çerçeveye hapsedildiğini, İsrail'in kötü gösterilmesi eyleminin ise çok geniş bir çerçevede tanımlandığını, antisemitizmin anlamının sulandırıldığını ve eleştirileri bastırmak için antisemitizmin kullanıldığını iddia etmektedir.