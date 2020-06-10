Antikor nedir? Antikor testi nasıl yapılır? Koronavirüse karşı kontrol amaçlı test yapılıp yapılmamasının gerekliliği merak konusu olurken uzmanlar özellikle belirtisiz hastalığı geçirenlerin, belirtili geçirenlerden daha çok olduğuna vurgu yapıyor. Bu nedenle Antikor testinin ne olduğu merak konusu oldu. Antikor nedir? Antikor testi nasıl yapılır? sizler için derledik..

ANTİKOR TESTİ NEDİR?

İnsan vücudu hastalığa yol açan virüslere maruz kaldığında, kan ve dokularda yaşayan antikorlar üremeye başlar. Bu antikorlar, virüse yapışarak, kendisini kopyalamasını ve enfeksiyonun vücutta yayılmasının önüne geçer.

Antikor ya da seroloji testi, vücudun bu antikorları üretip üretmediğine bakıyor. Bu antikorların tespit edilmesi, kişinin çok büyük ihtimalle yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığını geçirdiğini gösteriyor.Bazı testlerle bu antikorların miktarı da ölçülebiliyor.

ANTİKOR TESTİ NASIL YAPILIYOR?

Antikor testleri, kan tahlillerine benziyor. Bir miktar kan alınıyor ve daha sonra laboratuvar ortamında bu numunenin antikor içerip içermediğine bakılıyor.