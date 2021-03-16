- Antik Tibet geleneği: İki binden fazla koyun kışı geçirmek için donmuş gölü geçti
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- Antik Tibet geleneği: İki binden fazla koyun kışı geçirmek için donmuş gölü geçti

16.03.2021 10:28 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:58

- Antik Tibet geleneği: İki binden fazla koyun kışı geçirmek için donmuş gölü geçti Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nin Shannan kentindeki Duiwa köyünden yola çıkan 2 binden fazla koyun, daha fazla ot imkanı bulunan bir adaya doğru gitmek üzere donan Puma Yumco Gölü'nü geçti.

- Antik Tibet geleneği: İki binden fazla koyun kışı geçirmek için donmuş gölü geçti

PEKİN - Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nin Shannan kentindeki Duiwa köyünden yola çıkan 2 binden fazla koyun, daha fazla ot imkanı bulunan bir adaya doğru gitmek üzere donan Puma Yumco Gölü'nü geçti.

Kış için daha fazla ot imkanı bulunan bir adaya giden 2 binden fazla koyun, Çin'in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi'nin Shannan kentindeki Puma Yumco Gölü'nü geçti. Bu, Duiwa Köyü için binlerce yıllık bir gelenek. Yaklaşık 5 bin metrelik rakımda bulunan Duiwa Köyü, dünyanın en yüksek köylerinden bir tanesi.

Yüksek rakım nedeniyle Duiwa Köyü'nde yazlar kısa sürüyor ve kış için koyunlara yetecek kadar ot bulunmuyor. Bu nedenle çobanlar, her yıl Puma Yumco Gölü'nün donmasıyla birlikte koyunları gölün ortasındaki adaya götürüyor ve sonrasında ilkbaharda geri getiriyor.

- Antik Tibet geleneği: İki binden fazla koyun kışı geçirmek için donmuş gölü geçti
- Antik Tibet geleneği: İki binden fazla koyun kışı geçirmek için donmuş gölü geçti
- Antik Tibet geleneği: İki binden fazla koyun kışı geçirmek için donmuş gölü geçti
- Antik Tibet geleneği: İki binden fazla koyun kışı geçirmek için donmuş gölü geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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