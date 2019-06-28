Denizli'de Laodikya Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarına ön ayak olan ve önceki gün hayatını kaybeden iş adamı Esat Sivri (86) için antik kentte cenaze töreni gerçekleştirildi.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Laodikya Antik Kenti'ndeki törene, Sivri'nin kızları Berrin Sivri ve Bilge Başöz, aile yakınları, Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Arkeoloji Bölümü ve Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, PAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdinç Duru, kazı heyeti çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Prof. Dr. Celal Şimşek, burada yaptığı konuşmada, Laodikya ve Denizli için çok önemli bir isim olan Esat Sivri'nin vasiyeti üzerine antik kentte cenaze töreni düzenlediklerini belirtti.

İş adamı Esat Sivri'nin 2001'de Laodikya Gönüllüleri Hareketi başlattığını, kazı ve restorasyon çalışmalarının başlatılması için girişimde bulunduğunu, kazıların İtalyanlar yerine PAÜ tarafından yürütülmesini sağladığını ve buraya maddi destekte bulunduğunu anlattı.

Sivri'nin kazının hiç durmamasını istediğini dile getiren Prof. Şimşek, şunları kaydetti:

"Şu an bu kazı senin için durdu. Tüm kazı ekibi şu an seninle. Laodikya aşkı 2001 yılında başladı onun için ve kısa sürede sevdaya dönüştü. Sabahları saat 6'da bizimle gelirdi. Huzur bulduğunu söylerdi hep şu anda son kez geldiği ve huzur bulduğu bu kentte. Kuzey Kutsal Agora'ya giderken, 'Ben huzur parka gidiyorum hoca.' derdi. Laodikya'nın en kötü gününde hep o vardı. Ekibe hep, 'Kızlarım, çocuklarım' diye hitap ederdin. Şimdi biz senin huzurunda çocukların olarak saygıyla eğiliyoruz. Laodikya seni uğurluyor. Üzüntümüz tarif edilemez. Artık sabahları gelemeyeceksin. Şimdi sıra Laodikya olarak bizde, biz seni ziyaret edeceğiz. Sen Laodikya'yı hep yaşadın ve yaşattın. Laodikya da seni hep yaşayıp ve yaşatacak. Laodikya seni hiç unutmayacak. Biz de seni Laodikya olarak çok özleyeceğiz. Mekanın cennet olsun."

Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci de bir Denizlili olarak antik kentin bu noktaya gelişini fişekleyen kişinin Esat Sivri olduğuna işaret ederek, "Adeta dilencilik yaptın, kapı kapı dolaştın. Buranın bu seviyeye gelmesinin en büyük sebebi sensin. Seni unutmayacağım ama Laodikya ile de unutmayacağız. Allah rahmet eylesin, nur içinde yat." diye konuştu.

Antik kentte yapılan duanın ardından helallik için Çamlaraltı Mahallesi'ndeki evine götürülen Sivri'nin cenazesi, Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'nde öğlen kılınacak namazın ardından Asri Mezarlıkta toprağa verilecek.

Tatil için Aydın'ın Didim'e giden Sivri, geçirdiği rahatsızlık sonrası önceki gün hayatını kaybetmişti.

-Esat Sivri

Kaplanlar Mahallesi'nde 1933 yılında dünyaya gelen Esat Sivri, eğitimini erken bırakarak 16 yaşında babası Mustafa Kazım Sivri'nin yanında ticarete atıldı.

Tekstil alanında babası ile çalışma hayatına başlayan Sivri, askerliğinin ardından iş dünyasına atıldı. 1967'de Sarayköy Pamuklu Sanayi'ye ortak olan Sivri, 1972'de 100 ortakla Denizli Basma ve Boya Sanayi (DEBA) fabrikasını kurdu.

Denizli Sanayi Odasının kurucuları arasında yer alan Sivri, meclis ve yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu, Denizli İhracatçılar Birliğinin de kuruculuğunu da yaptı.

Kaynak: AA