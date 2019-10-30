Anthony Davis 40 sayı attı, Lakers evinde galip

Anthony Davis 40 sayı attı, Lakers evinde galip

NBA'de Los Angeles Lakers, yıldız basketbolcusu Anthony Davis'in 40 sayı attığı karşılaşmada Memphis Grizzlies'ı 120-91'lik skorla mağlup etti.

30.10.2019 10:20
Anthony Davis 40 sayı attı, Lakers evinde galip

NBA'de Los Angeles Lakers, yıldız basketbolcusu Anthony Davis'in 40 sayı attığı karşılaşmada Memphis Grizzlies'ı 120-91'lik skorla mağlup etti.

NBA'de normal sezon heyecanı 3 karşılaşma ile devam etti. Los Angeles Lakers, Staples Center'da karşı karşıya geldiği Memphis Grizzlies'ı 120-91 mağlup ederek ligdeki 3. galibiyetini aldı. Lakers'ta Anthony Davis 40 sayı, 20 ribaund, LeBron James 23 sayı, 8 asist ve Kentavious Caldwell-Pope 13 sayı, 6 ribaund ile oynayarak takımına galibiyeti getirdi. Ligdeki 3. mağlubiyetini yaşayan Memphis'te ise Ja Morant 16 sayı, 3 ribaund, Jonas Valanciunas 14 sayı, 11 ribaund ile müsabakayı tamamladı.

NBA'de günün sonuçları şöyle:

Miami Heat: 112 - Atlanta Hawks: 97

Denver Nuggets: 106 - Dallas Mavericks: 109

Los Angeles Lakers: 120 - Memphis Grizzlies: 91

(İHA)

Kaynak: İHA
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