Antepfıstığı yetiştiricilerine eğitim verildi

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da Antepfıstığı yetiştiricilerine sulama, gübreleme, budama, hastalık ve zararlıları konuları hakkında eğitim verildi.

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitime üreticiler ve müdürlük yöneticileri katıldı.

Antepfıstığı yetiştiriciliği, sulama, gübreleme, budama, hastalık ve zararlıları konuları hakkında düzenlenen eğitimin moderatörlüğünü Ziraat Mühendisi Ahmet Uçar yaparken, Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden Dr. Yasemin Bengü Şahan ile Mehmet Uzun eğitim verdi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, İl Müdür Yardımcısı Nihat Yılmaz, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Mustafa Kaygusuz, ilçe müdürleri ve personeller de eğitime katıldı.

Eğitimde Antepfıstığı üreticileri gerek sahada gerekse pazarda karşılaştıkları sorunlar hakkında bilgi alındı.

Eğitimin öncesinde konuşan İl Müdürü Nurettin Kıyas, Antepfıstığı üreticilerinin sorunlarını yakından takip ettiklerini ve bu konular hakkında bire bir ilgilenmek için Antepfıstığı grubunu oluşturduklarını, Antepfıstığı ile ilgili projeler ürettiklerini bundan sonra da projeler üretmeye devam edeceklerini açıkladı.

Adıyaman İl Özel İdaresinin finansman desteği ile İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Adıyaman İlinde Antepfıstığı Kalite ve Verim Artışı ile Hastalık ve Zararlılarla Mücadele Projesi kapsamında; Anteptepfıstığı Dal Güvesi (Kermania pistacella) zararlısı ile biyoteknik mücadelede kullanılmak üzere Funnel tipi tuzaklar ile feramonları çiftçilere dağıtıldı. - ADIYAMAN