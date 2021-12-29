Antep fıstığında verim yüzde 35 artırılacak

GAZİANTEP (DHA) - GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'nde, 'yeşil altın' olarak bilinen Antep fıstığının veriminin artırılması için fıstık bahçelerine 3 bin 'erkek fidan' dikildi. Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, "Hasat zamanı 100 Antep fıstığı meyvesinden 30-35 tanesinin içinin boş olduğunu görüyoruz. Bahçelerde erkek ağaç dikimi ile doğal döllenme uygulaması gerçekleştirerek bu kaybın önüne geçecek ve fıstık verimini yüzde 35 artıracağız" dedi.

Bölgenin önemli gelir kaynaklarından olan Antep fıstığında son yıllarda yaşanan verim ve rekolte kaybı, 42 milyon fıstık ağacının olduğu Gaziantep'te üreticiyi endişelendirdi. Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, fıstıkta verimin düşme nedenleri üzerine yaptıkları araştırmada arazilerde tozlanmayı artıracak 'erkek ağaç' olmadığını belirledi. Tarım ve Orman Bakanlığı ile görüşen İl Müdürü Mehmet Karayılan, kentte fıstık üreticiliği yapan çiftçilere yönelik, verimi artıracak 'erkek fidan' olarak tabir edilen mahsul vermeyen ama tozlanmayı artıran fidan dikimi önerisinde bulundu. Talebin kabul edilmesinin ardından yüzde 75'i Tarım ve Orman Bakanlığı'nca karşılanan 3 bin erkek fıstık fidanı arazilere dikilmeye başladı.

Çiftçiler, uygulamadan memnun olduklarını dile getirerek ilgililere teşekkür etti.