Antep fıstığı üreticisi bağ evinde ölü bulundu
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Antep fıstığı üreticisi bağ evinde ölü bulundu

Antep fıstığı üreticisi bağ evinde ölü bulundu Gaziantep'in Araban ilçesinde antep fıstığı üretici kaldığı bağ evinde ölü bulundu.

21.07.2020 14:04 | Son Güncelleme: 21.07.2020 14:09

Antep fıstığı üreticisi bağ evinde ölü bulundu

GAZİANTEP - Gaziantep'in Araban ilçesinde antep fıstığı üretici kaldığı bağ evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Araban ilçesine bağlı Sarıkaya kırsal mahallesindeki yamaç mevkiinde yaşayan 70 yaşındaki Abddurrahman Kılıç, kendisine ait antepfıstığı bahçesindeki ağaçların bakımını yaptıktan sonra bağ evinde kaldı. Sabah saatlerinde de fıstık bahçesinde görümedikleri Kılıç'ı merak eden komşuları, bağ evine geldiklerinde ise evin önüne kurulu evin önüne geldiklerinde ise evin önünde bulunan yatakta yaşlı adamın hareketsiz bir şekilde durduğunu fark etti. Komşuların yardım talebi üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerinin incelemesinde, yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından Abdurrahman Kılıç'ın cenazesi Araban devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri ise olay yerinde güvenlik şeridi çekerek, inceleme yaptı.

Evli ve 6 çocuk babası olan Abdurrahman Kılıç'ın yapılan otopside ise uykuda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın cenazesi, otopsi ve defin işlemlerinin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edilecek.

Antep fıstığı üreticisi bağ evinde ölü bulundu

Kaynak: İHA

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