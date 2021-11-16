Antep fıstığı nasıl yazılır? TDK'ya göre Antepfıstığı mı, Antep fıstığı mı?

Antepfıstığı kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Antep fıstığı nasıl yazılır? Antepfıstığı mı, Antep fıstığı mı? TDK'ya göre Antep fıstığı kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

ANTEP FISTIĞI NASIL YAZILIR?

Doğru yazım: Antep fıstığı

1. isim, bitki bilimi Antep fıstığıgillerin örnek bitkisi, yurdumuzda Gaziantep ve Siirt bölgelerinde yetişen, 10 metre boya erişebilen, kışın yaprak döken bir ağaççık, Şam fıstığı (Pistacia vera).

2. isim Bu ağacın, ince ve sert kabuklu, yağlı yemişi, Şam fıstığı.

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