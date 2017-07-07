Antalyasporlular Günü Etkinliklerinden Yangın Faciasının Eşiğinden Dönüldü
Antalyasporlular Günü etkinliklerinden bir araya gelen taraftarların kullandığı havai fişek ve meşalelerden çıkan kıvılcımlar nedeniyle, 3 yerde yangın çıktı, facianın eşiğinden dönüldü.
Antalyasporlular Günü "1 Meşale de Sen Yak" etkinliği kapsamında yaklaşık 5 bin Antalyaspor taraftarının yaktığı meşaleler nedeniyle 3 ayrı noktada yangın çıktı.
SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ANLAŞTILAR
Sosyal medya aracılığıyla düzenlenen "07.07.2017 Antalyasporlular Günü. 1 Meşale de Sen Yak" etkinliğine katılan Antalyasporlu taraftarlar Konyaaltı varyantında bir araya geldi. Varyant ve Konyaaltı Sahili'ne sıralanan yaklaşık 5 bin taraftar, tezahüratlar eşliğinde aynı anda meşale yaktı.
FACİADAN DÖNÜLDÜ
Meşale ve havai fişek gösterisi renkli görüntülere sahne oldu. Bu sırada taraftarların meşalelerinden çıkan kıvılcım nedeniyle Konyaaltı Falezleri'ndeki 3 ayrı noktadaki ot ve çalılar tutuştu. Rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyen alevler, olay yerine çağrılan 4 itfaiye ekibi tarafından yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Antalyasporlu taraftarlar da yangını söndürme çalışmalarına yardım etti. Bölgede bir süre tezahüratta bulunan Antalyasporlu taraftarlar, daha sonra dağıldı.